Amicaux internationaux – L’Italie s’offre les USA sur le fil à Genk, Mbappe et Neymar sortent blessés

L’Italie s’est imposée mardi soir sur le fil (1-0) face aux Etats-Unis lors d’un match amical qui se déroulait à la Luminus Arena de Genk. Politano a inscrit le but décisif dans le temps additionnel. Au cours de la soirée, Neymar est sorti blessé dès la huitième minute lors de la victoire du Brésil face au Cameroun (1-0). Kylian Mbappe en a fait de même à la 33e minute cette fois avec la France contre l’Uruguay (1-0). Dans la Luminus Arena de Genk garnie par de nombreux supporters italiens, la « Squadra Azzurra » a dû attendre les toutes dernières secondes pour s’imposer face aux Etats-Unis. Le milieu de terrain de 25 ans de l’Inter Milan Matteo Politano a, en effet, surgi du banc pour offrir la victoire aux troupes de Roberto Mancini dans le temps additionnel (90e+4). Si les Italiens ont dû attendre autant de temps pour l’emporter, c’est notamment grâce à la solide performance du gardien du Club de Bruges Ethan Horvath dans les cages américaines. Le portier de 23 ans n’a cependant rien pu faire lorsqu’il a été fusillé à bout portant dans le rectangle par Politano.

La soirée de mardi a été marquée par la sortie sur blessure des deux joueurs clés du Paris Saint-Germain avec leur sélection respective : Neymar et Kylian Mbappe. Le Brésilien a vu sa sélection s’imposer à Milton Keynes en Angleterre face au Cameroun (1-0) grâce à une réalisation de Richarlison (45) juste avant le repos. Le buteur d’Everton était justement monté au jeu en remplacement du milieu de terrain parisien dès la huitième minute de jeu. Neymar semblait alors souffrir de l’adducteur droit.

Un peu plus tard, la France l’a emporté sur la plus petite des marges à domicile face à l’Uruguay grâce à un penalty de Giroud (52) dans un remake du dernier quart de finale de la Coupe du monde 2018. La rencontre a surtout été marquée par la sortie prématurée de l’attaquant Kylian Mbappe, visiblement blessé à l’épaule droite après un contact avec le portier Martin Campana.

Le Paris Saint-Germain retient sans doute son souffle à seulement huit jours d’un duel capital en Ligue des champions à domicile face à Liverpool.

Source: Belga