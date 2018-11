Un personnage de « Sex and the City » aurait dû mourir

Le troisième épisode de la saga « Sex and the City » ne verra sans doute jamais le jour au cinéma. Et pourtant, le scénario était fin prêt et prévoyait le décès soudain de Mr. Big, un personnage emblématique de cette série.

Selon le journaliste James Andrew Miller, Kim Cattrall aurait en effet refusé de participer au troisième épisode de la saga parce qu’il se serait notamment trop concentré sur le personnage de Carrie, plutôt que sur l’amitié inébranlable entre les quatre protagonistes. « Les proches de Kim ont estimé que ce scénario apportait bien peu au personnage de Samantha. »

L’an dernier, Sarah Jessica Parker, 53 ans, avait confirmé qu’il existait « un magnifique scénario, amusant et déchirant », dont on ne savait finalement pas grand-chose.

Jusqu’a ce que James Andrew Miller ne découvre que le personnage de Mr. Big allait mourir d’une crise cardiaque sous sa douche dès le début du film. L’intrigue de ce troisième volet, qui était déjà en phase de préproduction avant le refus de Kim Cattrall, se serait dès lors centrée autour du deuil de Carrie, délaissant les autres personnages.