Pas de mariage pour Paris Hilton

Paris Hilton a finalement décidé de ne pas se marier avec son fiancé, l’acteur Chris Zylka, plus connu dans la série télévisée The Leftovers.

« Ils ont rompu et annulé leurs fiançailles plus tôt ce mois-ci », a révélé le site JustJared qui a ajouté que « leur relation était en train de se distendre après deux ans de vie commune. »

« Paris se concentrera sur le djing et les parfums de marque, tandis que Chris se tournera vers le théâtre et l’art, et notamment via sa galerie présente à Art Basel avec Banksy », a expliqué cette même source.

Le site People a précisé: « Ils ont reporté la date du 11/11 sans donner d’autres dates. Cette rupture n’a donc surpris personne. Paris a eu envie de se marier (comme Nicky et Barron Hilton), mais elle n’a pas réfléchi à ce que cela impliquait. Ça n’aurait jamais marché avec Chris. »

Selon TMZ: « Paris s’est rendu compte que Chris n’était pas le bon, et tout avait été trop vite entre eux. Paris espère néanmoins qu’ils pourront rester amis et souhaite bonne chance à Zylka. »

Paris Hilton et Chris Zylka, s’étaient fiancés début 2018, à Aspen, lorsqu’il lui a offert une bague de fiançailles en diamants de 2 millions $.

