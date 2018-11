On boit davantage dans les pays froids

Les résultats de nouvelles recherches américaines concordent avec la croyance selon laquelle vivre dans un pays froid conduit à augmenter sa consommation d’alcool, ce qui expose le foie à un plus grand risque de dégradation.

Une équipe de chercheurs du service de gastroentérologie de l’Université de Pittsburgh a entrepris d’enquêter sur le rapport entre le fait de vivre dans un climat froid, la consommation d’alcool et le risque de cirrhose.

Les chercheurs ont réuni des informations relatives à 193 pays souverains, ainsi qu’à 50 états et 3.144 comtés des États-Unis à partir des données de l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation météorologique mondiale et l’IHME, l’institut de statistique sur la santé publique de Seattle.

Ensuite, les chercheurs se sont penchés sur les associations entre les facteurs climatiques (température moyenne, ensoleillement), la consommation d’alcool par tête, le pourcentage de la population buvant de l’alcool et le taux de dipsomanie (binge drinking).

Les résultats, publiés en ligne dans la revue Hepatology, montrent qu’à mesure que les températures et le nombre d’heures d’ensoleillement baissent, la consommation d’alcool augmente.

Les chercheurs ont aussi constaté que les journées sombres et froides contribuaient au binge drinking et à un plus fort taux de maladies alcooliques du foie, l’une des principales causes de mortalité chez les personnes consommant excessivement de l’alcool sur une longue période. On retrouve les mêmes résultats en comparant les pays du monde et en comparant les différents comtés des États-Unis.

Le froid fait boire

« C’est une croyance qui perdure depuis des décennies, mais que personne n’avait confrontée à la science. Pourquoi les Russes boivent-ils tant ? Pourquoi est-ce aussi le cas dans le Wisconsin ? Tout le monde se dit que c’est à cause du froid », explique le docteur Ramon Bataller, auteur principal de l’étude.

« Mais nous ne trouvions aucun papier reliant le climat à la consommation d’alcool ou à la cirrhose alcoolique. Cette étude est la première à démontrer de façon scientifique que dans le monde entier, comme aux États-Unis, dans les zones les plus froides et sombres, la consommation d’alcool est plus forte et les cirrhoses alcooliques sont plus nombreuses ».

L’équipe précise avoir pris en compte d’autres facteurs capables d’influer sur la quantité d’alcool consommée. Par exemple, la non-consommation d’alcool chez la plupart des populations arabes vivant dans des zones désertiques de forte chaleur et où l’ensoleillement est plus long.

Les chercheurs ont aussi vérifié les facteurs de santé qui pouvaient amplifier les conséquences de l’alcool sur le foie, comme l’hépatite virale, l’obésité ou les effets de la cigarette.

« Il est important de souligner les nombreux facteurs de confusion », explique Meritxell Ventura-Cots, autre auteur de l’étude. « Nous avons fait en sorte de tenir compte de la plupart d’entre eux. La religion et son influence sur les habitudes de consommation d’alcool, par exemple ».

Les chercheurs expliquent que les personnes vivant dans des climats froids se servent souvent de l’alcool comme d’un vasodilatateur, pour faire croître l’afflux sanguin et augmenter la sensation de chaleur. La boisson est également liée à l’état dépressif, qui tend à être plus sévère durant les mois d’hiver et par manque de soleil.