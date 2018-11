Travailler pour la bonne cause : Irène Tezapsidis pour l’Asbl « Accueil et Familles »

Expliquez-nous votre métier…

Je travaille en tant qu’intervenante familiale au sein de l’asbl « Accueil et Familles », service de placement familial de court terme de l’Aide à la Jeunesse. Nous intervenons dans le cadre de crises familiales qui nécessitent un placement temporaire de l’enfant, les parents en souffrance ne pouvant plus assurer sa prise en charge quotidienne. Parmi nos missions : soutenir les parents dans leur parentalité, proposer le meilleur projet pour l’enfant, accompagner son accueil temporaire au sein de sa famille élargie ou dans des familles d’accueil sélectionnées par notre service…

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce job ?

À « Accueil et Familles », nous travaillons avec des enfants et des familles fragilisés par leur histoire, qui ont rarement pu bénéficier d’un accompagnement. Ce qui me motive et me porte, c’est l’idée de pouvoir leur offrir un espace de parole, de soutien et un travail du lien, tant entre l’enfant et sa famille d’origine qu’avec sa famille d’accueil.

Si vous aviez quelque chose à demander pour aider votre asbl, qu’est-ce que ce serait ?

Nous avons besoin de familles d’accueil ! Si vous avez envie de faire un bout de chemin avec ces enfants en grand besoin d’un cadre stable et sécurisant, venez nous rencontrer sur www.accueiletfamilles.be.