« L’ensemble de nos lecteurs représente 30 fois la capacité totale du Sportpaleis d’Anvers »

Dans ce monde numérique, il n’est pas facile de s’imposer en tant que journal papier. Pourtant, Metro a relevé le défi grâce à une utilisation innovante des canaux hors ligne et en ligne. Selon le Centre d’information sur les médias, le journal accroît ainsi sa forte position dans le paysage médiatique belge.

Depuis juin dernier, Valerie Vermeulen est directrice marketing de Metro. En collaboration avec une chouette petite équipe, elle développe la marque Metro tant auprès des lecteurs que des annonceurs. « Faisant moi-même la navette trois heures par jour, je connais bien notre public de lecteurs. Voir de mes propres yeux à quel point Metro est vivant et apprécié me donne une grande satisfaction », déclare Valérie.

En septembre, le Centre d’information sur les médias a publié le nouvel indice d’impact des médias papier. Ce dernier confirme que Metro occupe une forte position au sein du paysage médiatique belge avec 693.200 lecteurs quotidiens. « Pour vous donner une idée, cela représente plus de 30 fois la capacité totale du Sportpaleis d’Anvers. Notre édition néerlandophone figure chaque jour dans le top 3 et auprès du public francophone, nous sommes même numéro 1. À Bruxelles, nous sommes aussi le leader incontesté avec 178.100 lecteurs quotidiens. Par rapport à l’année dernière, nous avons évolué de 3,5 % », indique fièrement Valérie.

Gratuit et national

Comment Metro fait-il pour se distinguer ainsi dans un secteur médiatique en pleine mutation ? « En tant que quotidien gratuit, Metro est unique et est le seul journal à tirage national. Grâce à notre réseau de distribution efficace, par exemple dans les gares et les entreprises, nous nous adressons à un public jeune et actif. Nous sommes très fiers de la fidélité de nos lecteurs. La moitié d’entre eux ne lisent d’ailleurs pas d’autres journaux. Metro répond donc clairement à un besoin, ce qui n’échappe pas non plus à nos annonceurs », souligne Valérie.

Pour continuer à évoluer, Metro ne se concentre pas uniquement sur la version papier. « En plus de notre nouveau site metrotime.be, depuis peu, nous gérons également zita.be, qui nous permet de toucher un lectorat un peu plus âgé et par conséquent complémentaire. L’équipe Metro fait sans cesse preuve d’innovation et a d’ailleurs lancé la MetroboX, utilisée pour l’organisation d’activations dans les gares. Nous diffusons par exemple aussi l’information par le biais de WhatsApp. Nous sommes donc une marque globale », conclut Valérie.

Envie de contribuer au succès de Metro ?

Découvrez toutes nos offres d’emploi sur fr.metrotime.be/offres-demploi