Yves Vanderhaeghe avait besoin « de confiance » et garde un oeil sur la Coupe de Belgique

Yves Vanderhaeghe a dispensé son premier entraînement lundi à Courtrai. De retour au stade des Eperons d’Or pour remplacer Glen De Boeck, remercié jeudi, l’ancien Diables Rouges apprécie « la confiance » qu’on lui porte et vise clairement la Coupe de Belgique. « Je ressens déjà beaucoup de confiance et c’est ce dont j’ai vraiment besoin », a commenté le nouvel homme fort de Courtrai présenté à la presse lundi. « Je suis de la région et je vois déjà beaucoup de regards confiants autour de moi. La sécurité n’existe pas en football, mais je suis déjà content de partager le même point de vue à long terme. On peut vraiment commencer à construire une équipe sur base de la vision de l’entraîneur. »

Yves Vanderhaeghe, 48 ans, avait été remercié plus tôt dans la saison à La Gantoise. C’est un retour dans un club qu’il connaît puisque l’ancien joueur d’Anderlecht et de Mouscron avait entraîné Courtrai en 2014-2015 lors de ses débuts comme entraîneur après y avoir été adjoint durant 6 saisons. Il avait ensuite rejoint Ostende durant deux saisons puis La Gantoise la saison dernière. Son aventure avec les Gantois s’était achevée le 8 octobre dernier.

« Il y a trop souvent des changements d’entraîneurs », a regretté son président Joseph Allijns. « Espérons qu’il soit ici pour de longues années. C’est le souhait de mon manager général et de tout le monde. Enfin, pouvoir travailler avec une personne de confiance. » Yves Vanderhaeghe a signé un contrat jusqu’en juin 2021.

« J’ai surtout beaucoup observé », a commenté encore Yves Vanderhaeghe à l’issue de son premier entraînement. « Il y a beaucoup de potentiel dans le groupe et je vois aussi les objectifs à se fixer. Courtrai a oublié parfois une chose: prendre des points. La Coupe est un objectif, c’est le chemin le plus court vers l’Europe et de grosses équipes ont déjà été éliminées ».

Battu 0-2 aux Eperons d’Or par le Standard lors de la dernière journée, Courtrai occupe la douzième place du classement de la Jupiler Pro League avec 16 points après 15 journées de championnat. Samedi, les Courtraisiens se déplacent à Ostende, 10e en championnat avec 18 points. En Coupe de Belgique, Courtrai reçoit Zulte Waregem le 4 décembre au stade 8es de finale. Le FC Bruges, Anderlecht, le Standard ou l’Antwerp ont déjà quitté la compétition.

Source: Belga