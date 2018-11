« La Paix » et « La table de Maxime » affichent désormais deux étoiles au Michelin

« La Paix » à Anderlecht et « La table de Maxime » à Our affichent désormais deux étoiles au Michelin, a annoncé lundi Gwendal Poullennec, le nouveau directeur international des guides au Flanders Expo de Gand. « Nous avons pris le risque de faire ce qu’on avait envie. On a perdu 60% de notre clientèle mais ça a payé », a souligné David Martin de l’enseigne anderlechtoise, également sacré chef de l’année par le guide Gault&Millau 2019.

Maxime Collard, troublé par la nouvelle inattendue, a remercié le travail de toute son équipe, sans qui l’obtention de son deuxième macaron n’aurait pas été possible.

Parmi les six nouvelles premières étoiles, on retrouve le chef-saucier Benjamin Laborie et Olivier Lust de « La Ligne rouge » à Plancenoit, Benoit Gersdorf et Julien Wauthier de « La plage d’Amée » à Jambes ainsi que Arold Bourgeois de « Little Paris » à Waterloo. Philippe Heylen de « Eed » à Louvain, Nathan Van Echelpoel de « Nathan » à Anvers et Tim Meuleneire de « Franq » à Anvers se sont également vu décerner une étoile.

Peter Goossens du « Hof Van Cleve » reste finalement seul au firmament des trois macarons Michelin en Belgique, « Hertog Jan » fermant ses portes en décembre prochain.

« Ici, aller au restaurant, c’est un acte de savoir-vivre. Ce sont des lieux de vie qui participent au dynamisme du pays et à la culture de chaque région. Nos inspecteurs sont passionnés par cette destination. Il y a un effort constant pour se renouveler sans cesse et c’est cette constance de ce travail que reconnaît Michelin aujourd’hui », a souligné M. Poullennec, successeur à l’ancien directeur international des guides rouges, Michael Ellis.

Source: Belga