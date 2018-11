La confirmation de la condamnation de l’UB pour le camping Devillage du Mondial 2014 requise en appel

Le parquet général de Bruxelles a demandé lundi, devant la cour d’appel, la confirmation des condamnations dans le dossier Devillage, du nom du camping brésilien ayant accueilli des supporters belges durant le Mondial de football 2014. En première instance, le tribunal correctionnel avait infligé des amendes de 3.000 euros à l’Union belge de football (URBSFA) et à la société Sun Reizen pour leur « légèreté » et leur imprudence dans l’organisation de l’événement. L’Union belge avait présenté Devillage comme un camping de luxe, avec des commodités telles que le wifi et l’électricité et de la nourriture de grande qualité, alors qu’il ne répondait même pas aux exigences d’un camping traditionnel, avait jugé le tribunal correctionnel. Il n’y avait ainsi pas suffisamment de sanitaires, pas de connexions à internet disponibles et pas assez de points d’électricité. La bière belge promise avait en outre mis plusieurs jours à arriver.

Attribuer les problèmes à une tempête tropicale, des supporters éméchés ou l’amateurisme des autorités brésiliennes n’avaient pas été reconnus comme arguments valables par le juge. Toujours selon le tribunal, l’URBSFA et la Sun Reizen n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour garantir la qualité du voyage proposé.

L’UB avait été pénalisée pour amateurisme et légèreté, alors que Sun Reizen était censé, en tant qu’organisateur de voyages, disposer de suffisamment d’expérience et de savoir-faire pour mener sa mission à bien. « Toute personne affirmant que le camping respectait les exigences de qualité promises ferait violence à la vérité », a estimé lundi la procureure générale suppléante Jennifer Vanderputten. « Pour les supporters, ce n’était pas qu’un simple voyage. On leur avait promis une véritable ‘expérience de fan’ dans un lieu présenté comme un parc de vacances. Ce n’est pas ce qu’ils ont eu », a-t-elle rappelé.

D’après le ministère public, tant Sun Reizen que l’Union belge sont responsables: « L’URBSFA a même créé un site internet pour organiser ces voyages de fans, qui a fait office de brochure. Elle s’est présentée en tant qu’agent de voyages et était donc clairement organisateur de celui-ci, tout comme Sun Reizen. » L’organisation de consommateurs Test-Achats, partie civile dans ce dossier, défend les intérêts de 206 supporters demandant un dédommagement, qui va de 500 à 5.725 euros. Globalement, les réclamations avoisinent les 800.000 euros.

Source: Belga