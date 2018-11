Enseignement: « Il faut rééquilibrer les priorités budgétaires »

Entre 2000 et 2015, le budget consacré à l’enseignement obligatoire a augmenté de 10 % en Fédération Wallonie-Bruxelles, tandis qu’il a baissé de 15 % pour le supérieur, selon un comparatif dressé par Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de l’Université Saint-Louis. Il plaide lundi dans Le Soir pour un refinancement de l’enseignement supérieur.

Le professeur Lambert compare l’évolution des dépenses par élève entre 2000 et 2015 à prix constants (en neutralisant l’inflation). Pour l’enseignement obligatoire (primaire et secondaire), elles se sont accrues de 10 % en Fédération Wallonie Bruxelles (FWB), de 19 % en Flandre et dans les pays voisins et de 25 % dans les pays scandinaves.

Pendant la même période, pour l’enseignement supérieur, elles ont baissé de 15 % chez nous alors que, partout ailleurs, elles sont à la hausse. « Le constat est brutal : alors que tous les autres pays choisissaient d’investir à la fois dans l’enseignement obligatoire et dans l’enseignement supérieur, seule la FWB optait pour une priorité exclusive en faveur de l’enseignement obligatoire et choisissait, en conséquence, de se désinvestir dans l’enseignement supérieur », assène Jean-Paul Lambert.

Pour éviter la poursuite du décrochage du supérieur par rapport aux autres pays, « il faut rééquilibrer les dépenses au sein du budget enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelle », selon l’ancien recteur. Soit réduire les dépenses de l’enseignement obligatoire – singulièrement du secondaire – pour en faire profiter le supérieur, préconise M. Lambert

Source: Belga