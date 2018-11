En Bref Belgique

-Les réunions du conseil d’entreprise extraordinaire et de la délégation syndicale qui se sont tenues hier au sein des Éditions de L’Avenir n’ont pas permis d’apaiser les craintes du personnel quant à la restructuration de l’entreprise, estime un représentant syndical. Des avancées ont toutefois été constatées sur le volet social, ajoute-il.

-Les associations qui soutiennent la campagne « On n’enferme pas un enfant. Point. », qui proteste contre la détention de familles en raison de leur statut migratoire, distribueront des affiches aujourd’hui à Bruxelles et en Wallonie à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

-Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Guy Vanhengel, a présenté au parlement régional l’ajustement du budget 2018 ainsi que le budget initial 2019. Ces deux budgets sont à l’équilibre.

Source: Belga