Deux nouveaux ‘deux étoiles’ au Michelin

« La Paix » à Anderlecht et « La table de Maxime » à Our affichent désormais deux étoiles au Michelin, a annoncé Gwendal Poullennec, le nouveau directeur international des guides au Flanders Expo de Gand.

« Nous avons pris le risque de faire ce qu’on avait envie. On a perdu 60% de notre clientèle mais ça a payé », a souligné David Martin de l’enseigne anderlechtoise, ovationné par le public composé principalement de chefs.

Egalement sacré chef de l’année par le guide Gault&Millau 2019, le quadragénaire a précisé que cette distinction le confortait dans les choix pris en cuisine il y a trois ou quatre ans.

« Je l’ai toujours suivi et j’ai toujours cru en lui », a ajouté, émue, son épouse Nathalie qui l’accompagne en salle. « Nous nous sommes engagés sur un nouveau chemin. Nous allons continuer à garder l’essentiel, à l’image de la philosophie adoptée par la cuisine japonaise, et à combiner tradition et évolution », a encore noté le chef de l’ancien hôtel-café-restaurant créé en 1892 en face des abattoirs.

Maxime Collard, troublé par la nouvelle inattendue, a lui remercié le travail de toute son équipe, sans qui l’obtention de son deuxième macaron n’aurait pas été possible.

Six nouveaux 1*

Parmi les six nouvelles premières étoiles, on retrouve le chef-saucier Benjamin Laborie et Olivier Lust de « La Ligne rouge » à Plancenoit ainsi que Benoit Gersdorf et Julien Wauthier de « La plage d’Amée » à Jambes.

« J’ai arrêté la cuisine durant trois années, qui ne m’ont amené que du malheur. Aujourd’hui, c’est un jour de bonheur. J’ai repris la direction des cuisines il y a deux ans et demi. Michel Sarran (chef étoilé français, NDLR) m’a une fois dit, et ça m’a marqué, qu’il fallait toujours essayer de surprendre et d’être le meilleur dans sa région », a souligné Julien Wauthier, candidat de Top chef 2017.

« Little Paris » à Waterloo a également engrangé une nouvelle première étoile. Son chef, Arold Bourgeois, n’était toutefois pas présent pour accueillir la bonne nouvelle.

Philippe Heylen de « Eed » à Louvain, Nathan Van Echelpoel de « Nathan » à Anvers et Tim Meuleneire de « Franq » à Anvers se sont également vu décerner une étoile.

Peter Goossens du « Hof Van Cleve » reste finalement seul au firmament des trois macarons Michelin en Belgique, « Hertog Jan » fermant ses portes en décembre prochain.

« Ici, aller au restaurant, c’est un acte de savoir-vivre. Ce sont des lieux de vie qui participent au dynamisme du pays et à la culture de chaque région. Nos inspecteurs sont passionnés par cette destination. Il y a un effort constant pour se renouveler sans cesse et c’est cette constance de ce travail que reconnaît Michelin aujourd’hui », a souligné M. Poullennec, successeur à l’ancien directeur international des guides rouges, Michael Ellis.

Par ailleurs, huit adresses ont perdu leur unique étoile.

Le guide Michelin Belgique/Luxembourg 2019 sera en vente dès ce jeudi au prix de 23,95 €. La Belgique affiche désormais un restaurant trois étoiles, 24 deux étoiles et 104 une étoile.