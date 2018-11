Pourquoi il est nécessaire de s’équiper de pneus hiver

Dans un peu plus d’un mois, ce sera l’hiver. Pourtant, de nombreux conducteurs sont déjà passés au garage pour monter des pneus d’hiver sur leur voiture. Une nécessité dès que la température passe sous le seuil de 7°C.

Dites pneus d’hiver et non plus pneus neiges. Pour effectuer leur boulot principal, c’est-à-dire assurer une bonne adhérence pour les freinages et la tenue de route, les pneus classiques d’été doivent rouler au-dessus d’une température de 7°C. En dessous, le pneu d’été froid adhérera moins bien à la route et freinera donc moins bien. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir de la neige pour que vos pneus d’hiver se révèlent efficaces. En plus d’être plus efficace sous le froid, la forme des pneus d’hiver est aussi plus adaptée à l’évacuation de la pluie ou la boue qui pourrait ruisseler sur la route. De plus, si vous partez en vacances au ski, que ce soit en Autriche, en Allemagne ou dans certains secteurs de la France, il y a de fortes chances que des pneus d’hiver soient obligatoires.

Si avoir des pneus d’hiver est un facteur de sécurité, ils ne préviennent pas contre tout risque d’accident. En été comme en hiver, il est primordial d’adapter sa conduite. Les excès de vitesse et le non-respect des distances de sécurité restent les causes principales d’accident, même pour ceux qui ont changé leurs pneus. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la majorité des accidents se déroule d’ailleurs par temps sec.

42% gardent leurs pneus hiver toute l’année

Pourquoi ne pas garder ses pneus d’hiver toute l’année alors? Parce que les pneus deviennent plus tendres en été à cause de la chaleur. Cela causera une usure accélérée des pneus, une surconsommation de carburant et l’émission de particules fines.

Malgré les avantages des pneus d’hiver, 42% des automobilistes gardent leurs pneus d’été toute l’année selon Test-Achats. Les autres utilisent des pneus quatre saisons ou des pneus d’hiver, qui ont une durée de vie de 28.000 kilomètres en moyenne.

Quid des pneus quatre saisons?

Il existe toutefois un compromis qui semble séduire de plus en plus les automobilistes: les pneus quatre saisons. Ces pneus sont censés avoir des gommes qui leur permettent d’affronter aussi bien le chaud que le froid. D’après Test-Achats, la qualité de ces pneus est en progression par rapport aux années précédentes, surtout en ce qui concerne les petites voitures. Pour les voitures plus imposantes, l’association de consommateurs conseille l’utilisation de pneus d’hiver.