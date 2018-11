Pourquoi vos chats et chiens doivent devenir végétariens

De plus en plus de propriétaires d’animaux domestiques arrêtent de donner de la viande à leurs fidèles compagnons. Les régimes végétariens gagnent ainsi en popularité chez nos amis les bêtes comme chez les êtres humains.

Il n’est plus nécessaire de prouver que la consommation de viande a un impact négatif sur le climat. Les élevages demandent la conversion de nombreuses terres afin de cultiver les céréales qui nourriront les animaux, détruisant ainsi des puits de carbone. Aux États-Unis, 8% de la population se dit désormais végétarien ou vegan, et 31% disent réduire leur consommation de viande. «Les gens commenceront forcément à réaliser qu’il s’agit d’un régime qui convient aussi à leurs animaux», souligne Myron Lyskanycz, le CEO de Halo, une entreprise de nourriture pour chiens et chats qui propose des gammes avec et sans viande.

Un régime végé pour ses animaux de compagnie n’a rien d’illogique. Toujours aux États-Unis, les animaux de compagnie représentent le cinquième plus gros consommateur de viande au monde. Cette demande préoccupe les défenseurs de l’environnement, alors que la demande de viande est tirée par les classes moyennes des pays émergents. La réduction de la consommation de viande des animaux pourrait ainsi avoir un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique.

Un tel choix risque-t-il d’avoir des conséquences sur la santé de votre fidèle compagnon ? «non», estiment les scientifiques. Dans de nombreux pays, les chiens errants se contentent des restes qui leur sont laissés. Dans les faits, ils consomment ainsi peu de protéines animales. Contrairement aux idées reçues, les chiens domestiqués seraient mêmes mieux adaptés à un régime non carné. S’ils sont attirés par l’odeur de la viande, c’est essentiellement dû à une question d’habitude.

Les chiens ne sont pas des loups

«Les équipes marketing s’efforcent de convaincre les consommateurs que leurs chiens sont des loups et leurs chats, des lions qui ont besoin d’un régime riche en produits d’origine animale», explique Greg Okin, professeur à l’université de Californie, au Huffington Post. «Or les chiens ne sont évidemment pas des loups, et les chats ne sont pas des lions. Mais les gens sont dupes. Je crois qu’ils se font avoir en se laissant convaincre de dépenser plus d’argent pour des produits dont leurs animaux n’ont pas besoin et qui, sur le plan environnemental, sont pires que les croquettes pleines de céréales des marques moins chères.»

Le cas des chats est toutefois légèrement différent : au contraire des chiens, il n’est pas encore certain qu’ils puissent se contenter d’un régime 100% végétarien. Ils n’ont toutefois pas besoin de l’alimentation d’un lion.