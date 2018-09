Aménager son kot sans trop dépenser

Optimiser, chiner et faire preuve d’inventivité, voici les maître-mots d’un logement stylé sans se ruiner. Des idées qui garantissent une rentrée universitaire réussie dans un kot étudiant chic et pas cher.

Vous investissez votre premier kot ou vous avez décidé de déménager ? Si vous n’avez pas opté pour un logement meublé, l’aménagement risque de revenir cher. Mais quelques astuces existent pour transformer son chez soi en un petit nid douillet sans pour autant trouer son portefeuille

Optimiser l’espace

En gardant à l’esprit qu’un logement étudiant ne peut contenir que très peu de mobilier, autant faire en sorte d’optimiser l’espace pour épargner. La bonne astuce ? Adopter l’esprit minimaliste en choisissant des meubles qui ont plusieurs fonctions et qui permettent un gain de place.

Canapé le jour, lit la nuit, le canapé-lit reste un incontournable des petites bourses et des petits appartements. Nul besoin non plus de penderie alors que des portant à roulettes permettent une meilleure visibilité de vos vêtements et un gain d’argent.

Côté bureau, deux tréteaux et une planche permettront de réaliser un coin travail design et économique. Pour éviter l’achat d’une bibliothèque, rien de plus tendance que d’emboîter des caisses en bois, effet cosy garanti. Si la vie en colocation possède bien un avantage, c’est celui d’éviter les doublons. Alors, dans la cuisine, on en profite pour se partager les ustensiles, casseroles et autres fournitures.

Donner une seconde vie

L’astuce incontournable pour faire des économies, et prendre soin de la planète, reste incontestablement de se tourner vers le seconde main. Outre le fait de réutiliser les meubles qui trainent chez ses parents, rien ne vaut la récupération. Difficile de ne pas trouver son bonheur chez ‘Les Petits Riens’, ‘Trocs’ ou sur ‘2ememain.be’ qui proposent des meubles et objets à prix défiant toute concurrence. En plus de l’option brocante, un troc de kot est également organisé par l’Université Catholique de Louvain pour ceux qui souhaitent acheter des affaires d’autres étudiants.

Si votre budget est vraiment vraiment restreint, d’autres solutions s’offrent à vous. C’est le cas du marché gratuit organisé une fois par mois par ‘1000Bxl en transition’ ou le site internet freecycle.org sur lequel il est possible de trouver son bonheur à petit prix.

L’imagination avant tout

Quand le budget ne répond pas à l’appel, il suffit de faire preuve de créativité. Rien de tel pour donner une allure à son kot sans dépenser une somme astronomique. Trendy et économiques, les palettes peuvent vite se transformer en meubles d’appoint comme un sommier pour votre lit, une étagère, une table ou même une armoire.

Du côté de la décoration, Instagram ou Pinterest livrent des idées astucieuses. Cacher sa peinture défraichie sous un beau mur de photos ou réaliser un meuble à chaussures à partir d’une vieille échelle, les inspirations pour une déco faite maison et pas chère ne manquent pas.