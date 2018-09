Un temps chaud et ensoleillé avec des maxima proches de 25 degrés

Le temps sera chaud et assez ensoleillé d’arrière saison avec parfois quelques bancs nuageux mercredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les températures atteindront 22 degrés en bord de mer à 26 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort à parfois fort avec des pointes de 60 km/h. Jeudi marquera la dernière belle journée de la semaine. Le ciel sera encore assez ensoleillé mais les nuages pourraient être un peu plus nombreux sur l’ouest du pays. Il fera encore chaud avec des maxima de 22 à 26 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort, selon l’IRM.

Vendredi, une zone de pluie traversera rapidement notre pays d’ouest en est, repoussant l’air chaud vers l’Allemagne et l’Europe Centrale. L’après-midi, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec des éclaircies. Le vent de sud-sud-ouest tournera rapidement vers l’ouest-sud-ouest et il sera assez soutenu: modéré à assez fort dans l’intérieur avec des pointes de 75 km/h et parfois fort au littoral avec des rafales de 85 km/h. Tôt le matin, le mercure sera encore proche de 20 ou 21 degrés localement dans l’est. L’après-midi, les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés, indique l’IRM.

Samedi, les éclaircies et périodes nuageuses se suivront. Quelques averses sont possibles. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés.

Dimanche, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies. Dans le courant de l’après-midi, le ciel se couvrira et quelques pluies ou averses sont attendues. En soirée, les précipitations devraient s’intensifier et le vent nettement se renforcer. Le mercure oscillera entre 14 et 21 degrés.

Source: Belga