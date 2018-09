Solidaris en tournée pour sensibiliser les Namurois aux maladies cardiovasculaires

Du 22 septembre au 12 octobre, la mutualité Solidaris et son réseau associatif feront le tour de la province de Namur pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires, indique mercredi Raphaël Hautier, responsable communication. L’action, dénommée « La Quinzaine du Coeur », s’inscrit dans le prolongement de la Journée mondiale du coeur, qui aura lieu le 29 septembre. L’objectif de la mutualité est d’aller à la rencontre de la population afin de proposer des informations utiles pour déceler les mauvaises habitudes de vie et permettre à chacun de mieux se préserver des maladies cardiovasculaires au quotidien, le tout dans un esprit ludique.

Ceux qui le souhaitent pourront aussi se lancer un défi, comme arrêter de fumer, contrôler leur consommation de sel, diversifier leur alimentation, boire plus d’eau, bouger au quotidien ou prendre le temps de décompresser.

Les cinq villes qui seront visitées sont Namur (22 septembre), Philippeville (30 septembre et 4 octobre), Hastière (6 octobre), Saint-Servais (11 octobre) et Gembloux (12 octobre).

Selon la Ligue Cardiologique belge, une personne sur deux présente des risques de maladies cardiovasculaires dans notre pays. Quelque 3.300.000 Belges sont par ailleurs en sur-poids ou obèses et 2.800.000 fument tous les jours, deux des principales causes de ces maladies, qui peuvent aussi mener à un infarctus ou un accident vasculaire cérébral.

Source: Belga