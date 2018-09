Nouveau système de qualifications pour les prochaines Coupe du monde chez les seniors

La Belgique dispute pour la première fois une phase finale de Coupe du monde chez les seniors du 22 au 30 septembre à Tenerife, mais il sera encore plus difficile de répéter l’expérience pour les prochaines éditions. D’abord parce que le plateau est réduit de 16 à 12 équipes. Ensuite par le système de qualifications change à partir de l’année prochaine.

Pour rejoindre la Coupe du monde 2022, il ne suffira plus d’être placé parmi les meilleures au championnat d’Europe précédent. Il faudra passer par un tournoi de qualifications. Le système est le même que pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Ainsi, il faudra terminer parmi les six premiers de l’Euro qui précède pour rejoindre ce tournoi de qualification qui rassemble 16 pays (4 groupes de 4).

Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale (de la Coupe du monde, ou des Jeux Olympiques). Pour Tokyo 2020, les six meilleurs européens seront rejoints par les équipes issues de pré-qualifications concernant l’Afrique, les Amériques et l’Asie, ainsi que par le champion du monde 2018 et l’organisateur (des JO en l’occurrence pour 2020, soit le Japon).

Particularité, le champion du monde et le Japon, pourtant déjà qualifiés, disputeront ce tournoi qualificatif, ce qui équivaut à dire que, dans leur groupe, seuls deux autres pays seront qualifiés.

Source: Belga