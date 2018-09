Jeux Équestres mondiaux – Niels Bruynseels et Nicola Philippaerts signent un départ parfait au jumping

Niels Bruynseels, avec Cas de Liberté Z, et Nicola Philippaerts, avec H&M Chilli Willi, ont tous les deux signé un premier passage sans faute au jumping des Jeux Équestres mondiaux à Tryon, mercredi aux Etats-Unis. Ce début de concours est idéal pour la Belgique qui, il y a quatre ans à Caen, avait vu son leader Jos Verlooy tomber avec Domino. Premier Belge à entrer en piste, Niels Bruynseels a rempli son objectif en rendant une copie parfaite sur sa jument de 12 ans Cas de Liberté Z. De plus, son temps de 86.90 répond également aux attentes.

« Après un départ rapide, j’ai dû un peu ralentir pour ne pas commettre de faute car ma jument possède un plus petit galop que la majorité des autres cheveaux », a expliqué le Belge après son parcours. « Être le premier à entrer en piste n’est pourtant jamais un avantage car vous n’avez pas encore les indications de vos prédécesseurs, mais je suis ravi de ce début de compétition. »

Quant à Nicola Philippaerts, il a réalisé le temps de 80.81 avec H&M Chilli Willi, un étalon de 10 ans. « Je suis très satisfait, d’autant plus que Chilli Willi n’est pas très rapide de nature mais il a fait un excellent travail. Ce bon départ nous confère donc beaucoup de confiance pour les prochains jours », a dit le fils de Ludo Philippaerts.

Source: Belga