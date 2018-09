Jeux Équestres mondiaux – Jos Verlooy et Pieter Devos pénalisés dans l’épreuve de vitesse

Jos Verlooy, avec Igor, et Pieter Devos, avec Espoir, ne sont pas parvenus à imiter Niels Bruynseels et Nicola Philippaerts. Verlooy et Devos ont tous les deux fait des fautes lors de leur parcours de vitesse. C’était la première journée des trois prévues dans le concours du jumping aux Jeux Équestres mondiaux de Tryon, mercredi aux Etats-Unis Jos Verlooy, avec son cheval de sang belge de 10 ans, a commis un sans faute excepté au bac d’eau. « J’ai changé le nombre de foulée pour arriver à cet obstacle et cela a perturbé Igor », a dit le cavalier belge. « Je suis un peu déçu mais je ne vais pas me laisser abattre et je ferai tout pour remonter au classement. »

Pieter Devos, avec Espoir, un cheval de sang belge de 14 ans, 5e des championnats d’Europe à Göteborg en 2017, a débuté avec beaucoup d’enthousiasme mais a ensuite écopé de 4 secondes de pénalité.

L’équipe de Suisse, emmenée par son leader Steve Guerdat, a dominé la vitesse, devant les Pays-Bas et le Brésil.

Epreuve de vitesse 1m55:

1. Steve Guerdat (Sui/Bianca) 76.33 s

2. Pedro Veniss (Bré/Quabri de l’Isle) 76.68

3. Rowan Willis (Aus/Blue Movie) 76.95

4. Marcus Ehning (All/Pret A Tout) 77.08

5. Martin Fuchs (Sui/Clooney) 77.69

…

19. Nicola Philippaerts (Bel/H&M Chilli Willi) 80.81

49. Jos Verlooy (Bel/Igor) 85.61

56. Niels Bruynseels (Bel/Cas de Liberté Z) 86.90

77. Pieter Devos (Bel/Espoir) 89.18

Source: Belga