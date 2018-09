Euro de tennis de table – Lisa Lung, Martin Allegro et Robin Devos se hissent dans le tableau final

Avec Lisa Lung, Martin Allegro et Robin Devos, trois Belges se sont qualifiés pour le tableau final du championnat d’Europe de tennis de table à Alicante, mercredi en Espagne. Martin Allegro (ITTF 134) s’est hissé directement dans le tableau final après avoir remporté son groupe de qualification grâce à trois victoires en autant de rencontres. Quant à Robin Devos, 2e de son groupe, il a battu le Portugais Diogo Chen en tour préliminaire pour valider son ticket. Florent Lambiet, 86e mondial au classement ITTF, a terminé 3e de son groupe et a donc été éliminé avec 1 victoires pour 2 défaites.

Chez les dames, Lisa Lung, 170e mondiale, a terminé 2e de son groupe grâce à deux victoires en trois rencontres et a été repêchée pour le tableau final. Nathalie Marchetti (ITTF 146) et Margo Degraef (ITTF 259) ont toutes les deux été éliminées dès la phase de groupe après avoir gagné un duel sur trois.

En double messieurs, Robin Devos, associé au Finlandais Benedek Olah, s’est qualifié pour le tableau final grâce à un succès 3-0 contre les Ukrainiens Yevhen Pryshchepa et Yaroslav Zhmudenko. Devos rejoint donc Lambiet et Allegro, directement qualifiés.

Chez les dames, Lisa Lung et Margo Degraef, associées, se sont aussi hissées dans le tableau final, contrairement à Nathalie Marchetti et la Slovène Ana Tofant.

En double mixte, Cédric Nuytinck et Lisa Lung ont dû s’incliner au terme d’une cinquième manche décisive en seizièmes de finale. Le duo belge a été battu 3-2 (11-9, 11-6, 11-13, 5-15 et 11-4) par les Suédois Truis Moregard et Christina Kallberg. En début de journée mercredi, Robin Devos et Margo Degraef n’ont pas passé le second tour préliminaire.

. Phase de poules:

MESSIEURS

Groupe 4:

Florent Lambiet (Bel) – Yaroslav Zhmudenko (Ukr/ITTF 228) 3-4 (6-11, 11-2, 11-4, 11-9, 7-11, 11-13, 7-11)

Groupe 21:

Robin Devos (Bel) – Pavel Platanov (Blr/gr) 1-4 (11-9, 3-11, 7-11, 3-11, 8-11)

Groupe 22:

Martin Allegro (Bel) – Jesus Cantero (Esp/ITTF 120) 4-2 (10-12, 11-5, 17-19, 11-9, 13-11, 15-13)

Préliminaire:

Robin Devos (Bel) – Diogo Chen (Por/ITTF 287) 4-1 (11-5, 11-8, 4-11, 11-9, 11-7)

DAMES

Groupe 7:

Lisa Lung (Bel) – Charlotte Carey (PdG/ITTF 101) 4-2 (7-11, 11-9, 11-7, 7-11, 11-9, 11-8)

Groupe 9:

Margo Degraef (Bel) – Aneta Kucerova (Tch/ITTF 664) 0-4 (4-11, 9-11, 6-11, 5-11)

Groupe 14:

Nathalie Marchetti (Bel) – Mateja Jeger (Cro/ITTF 112) 1-4 (5-11, 8-11, 13-11, 13-15, 9-11)

DOUBLE MESSIEURS

– 2e tour préliminaire (sur 2):

Robin Devos/Benedek Olah (BEL/Suè) – Yevhen Pryshchepa/Yaroslav Zhmudenko (Ukr) 3-0 (11-9, 12-10, 11-9)

DOUBLE DAMES

– 2e tour préliminaire (sur 2):

Nathalie Marchetti/Ana Tofant (BEL/Sln) – Laura Gasnier/Audrey Zarif (Fra) 0-3 (1-11, 3-11, 4-11)

Lisa Lung/Margo Degraef (BEL) – Aikaterini Toliou/Ecaterina Jibric (Grè/Mcd) 3-0 (11-1, 11-6, 11-6).

DOUBLE MIXTE

– 2e tour préliminaire (sur 2):

Robin Devos/Margo Degraef (Bel) – Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin (Ita) 1-3 (10-12, 11-8, 9-11, 11-13)

– Premier tour:

Cedric Nuytinck/Lisa Lung (Bel) – Truls Moregard/Christina Kallberg (Suè) 2-3 (9-11, 6-11, 13-11, 11-5, 4-11)

Source: Belga