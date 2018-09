En 2018 et 2019, Beliris maintiendra prioritairement le cap sur la mobilité et le métro

La mobilité continuera de se tailler la part du lion, à hauteur de près de 40% des 666 millions d’euros d’investissements sur lesquels les gouvernements fédéral et bruxellois se sont mis d’accord dans le cadre du treizième avenant de l’accord de coopération portant sur les années 2018 et 2019, ont annoncé mercredi le Vice-premier ministre MR Didier Reynders et le ministre-président-bruxellois Rudi Vervoort (PS). Le montant global consacré aux investissements destinés à soutenir Bruxelles dans son rôle de capitale comprend les 125 millions d’euros annuels confiés à Beliris, et le solde des montants pas encore dépensés lors de l’avenant précédent.

Concrètement, la mobilité pèsera 250 millions d’euros dans le programme 2018-2019, dont 50 millions par an – pendant dix ans – pour le projet de métro vers le nord de la capitale. Ce chapitre prévoit aussi le financement d’une étude de faisabilité et d’opportunité du métro vers le sud, vers Uccle et Forest.

Outre la poursuite des chantiers du piétonnier sur les boulevards du centre et de la Porte de Ninove, l’avenant 2018-2019 prévoit l’aménagement, sur le site de l’UCL, d’une connexion conviviale entre le nouvel hôpital, la station de métro Alma et les quartiers environnants (18 millions).

Après une phase d’études, il est prévu de réaménager les abords des haltes RER pour en faciliter l’accès (10 millions d’euros).

Neuf millions d’euros seront consacrés à l’étude d’un tunnel pour les trams sous la place Meiser.

Près de 9 millions d’euros sont par ailleurs prévus pour le développement d’un RER vélo en connexion avec des lignes existantes. En ligne de mire: la réalisation de pistes sécurisées sur le parcours des talus de chemins de fer.

Les travaux de la passerelle Picard, près de Tour et Taxis, évoqués depuis plusieurs années, vont démarrer d’ici peu (9,5 millions d’euros).

La culture et le patrimoine hériteront de près de 20% des sommes investies. Beliris soutiendra par ailleurs la création d’un pôle de compétence dans le domaine de la construction.

Source: Belga