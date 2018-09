Douze judokas belges engagés aux Mondiaux de Bakou

Les championnats du monde de judo débutent jeudi à Bakou, en Azerbaïdjan. Charline Van Snick emmène la délégation belge, qui compte douze judokas, pour ces Mondiaux qui se termineront le 27 septembre. Côté belge, le grand absent sera Toma Nikoforov, 4e mondial en -100 kg et champion d’Europe en titre. Le Bruxellois a été opéré du genou (rupture du ligament croisé) après s’être blessé au Grand Prix de Budapest il y a un mois.

C’est sur les épaules de Charline Van Snick (52kg) que reposent les principaux espoirs de médaille dans le clan belge. La Liégeoise, championne d’Europe 2015 et 2016 en -48 kg, avait changé de catégorie et était passée en -52 kg après les Jeux Olympiques de Rio. Elle a depuis notamment décroché la médaille de bronze au Grand Chelem de Bakou en 2017.

Dirk Van Tichelt (-73kg), médaille de bronze des Mondiaux 2009 et 2013, sera aussi du voyage, lui qui avait décroché le bronze aux Jeux de Rio il y a deux ans.

Outre Van Snick et Van Tichlet, les couleurs belges seront défendues par Anne-Sophie Jura (-48kg), Mina Libeer (-57kg), Roxane Taeymans et Gabriella Willems (-70kg) et Sophie Berger (-78kg) chez les dames, et par Jorre Verstraeten et Joran Schildermans (-60kg), Kenneth Van Gansbeke (-66kg), Sami Chouchi, vice-champion d’Europe, et Matthias Casse (-81kg) chez les messieurs.

A noter que Teddy Riner sera absent à Bakou. Le Français, double champion olympique et dix fois champion du monde en -100 kg, a renoncé aux Mondiaux 2018 et de 2019 à Tokyo, préférant se consacrer sur sa quête d’un 3e titre olympique.

Ils étaient sept Belges aux Mondiaux de Budapest l’an dernier.

