BSCA: le comité de nomination et de rémunération mis en place

Le conseil d’administration du Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a procédé mercredi à la mise en place d’un nouveau comité de nomination et de rémunération, a indiqué mercredi soir le président de BSCA, Laurent Levêque. Dans la foulée, le conseil d’administration lui a confié la mission de sélectionner les sociétés de recrutement qui s’attèleront au remplacement du directeur général Jean-Jacques Cloquet. La mise en place du comité de nomination et de rémunération impliquait de remplacer les président et vice-président de BSCA, qui siégeaient auparavant en son sein. Le décret « gouvernance » adopté récemment en Wallonie n’autorise plus le cumul des deux fonctions.

Conformément aux nouvelles obligations, ils ont été remplacés au sein du comité par deux administrateurs publics de BSCA.

La société de recrutement, qui sera désignée par marché public dans les prochaines semaines, sera chargée d’adresser une « short list » de candidats au comité de nomination et de rémunération. Pour ce faire, elle se basera notamment sur le profil de fonction qui d’ici là aura été affiné par le comité. Laurent Levêque a indiqué qu’il espérait que le futur directeur général puisse être trouvé pour le mois de janvier 2019.

Après 10 ans au service de l’aéroport de Charleroi, Jean-Jacques Cloquet a annoncé il y a une dizaine de jours son intention de rejoindre le parc animalier Pairi Daiza, dont il sera le nouveau directeur opérationnel et commercial.

Source: Belga