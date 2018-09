Rémi Gaillard a interpellé hier Carlo Di Antonio, ministre du bien-être animal, sur Twitter pour dénoncer les conditions de vie des trois ours polaires du Monde Sauvage d’Aywaille. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 110.000 signatures.

Depuis le début de l’été, l’asbl Wolf Eyes se mobilise pour les trois ours sauvages qui vivent dans le parc animalier « Le Monde Sauvage d’Aywaille » près de Liège. Estimant qu’en dessous de 10 degrés les ours polaires souffrent d’hypothermie et qu’il s’agit donc d’un acte de maltraitance de les enfermer en Belgique, Jean-Michel Stasse, le fondateur de l’asbl, a lancé une pétition en ligne. Adressée à Carlo Di Antonio, ministre du bien-être animal, elle lui demande de vérifier que le parc mette « tout en œuvre afin de limiter l’impact climatique sur le bien être de ces ours ».

Rien d’alarmant pour l’UBEA

Suite à la pétition, le 3 août dernier, le ministre Di Antonio a envoyé une équipe de l’Unité Wallonne du Bien-être animal (UBEA) sur place. La conclusion du rapport était la suivante : « Il n’y a rien d’alarmant et aucune raison d’intervenir ». Les vétérinaires et scientifiques indépendants ont noté que toutes les normes légales en surfaces et en volumes étaient respectées et que les ours polaires semblaient en bonne santé et qu’ils n’avaient pas de comportements anormaux. Mais ces conclusions n’ont pas mis un terme au combat de Jean-Michel Stasse qui estime que ce rapport était trompeur car l’UBEA avait prévenu le parc animalier de son arrivée et que le rapport médical avait été établi par les vétérinaires payés par le zoo.

Rémi Gaillard interpelle le ministre …

Mais ce 18 septembre, la cause de l’asbl Wolf Eyes a reçu un soutien inattendu. L’humoriste français Rémi Gaillard, connu pour ses caméras cachées mais également pour son engagement dans la protection animale, a interpellé Carlo Di Antonio sur Twitter. « À mon avis, vous n’entendez-pas, y a un ours polaire qui tape à votre porte. Il se fait chier sous la canicule de Liège au Monde Sauvage. On fait quoi ? Vous répondez ou vous supprimez ‘Bien-être animal’ de votre profil ? », a écrit Rémi Gaillard, suivi par près de 300.000 personnes sur Twitter.

Bonjour @CarloDiAntonio, ministre wallon de l'écologie,

À mon avis, vous n'entendez-pas, y a un ours polaire qui tape à votre porte. Il se fait chier sous la canicule de Liège au @MondeSauvage_.

On fait quoi ? Vous répondez ou vous supprimez "Bien-être animal" de votre profil ? pic.twitter.com/VO7Ru50fWq — Rémi Gaillard (@nqtv) September 18, 2018

… et relance la mobilisation

Son message est accompagné d’une vidéo montrant un ours polaire enfermé et tapant sur la porte de son enclos. Partagé plusieurs milliers de fois, le tweet de Rémi Gaillard a relancé la mobilisation. Ce 19 septembre à midi, la pétition en ligne « Ours polaires en danger au zoo d’Aywaille » a dépassé les 110.000 signatures.

Fin 2016, Rémi Gaillard avait fait parler de lui en s’enfermant dans la cage d’un refuge jusqu’au moment où les chiens soient adoptés ou qu’il ait récolté suffisamment de dons pour la SPA de Montpellier. L’opération avait permis de récolter plus de 200.000 € et de faire adopter 150 animaux. Plus récemment, Rémi Gaillard s’est associé avec Brigitte Bardot pour que la vidéosurveillance soit imposée dans les abattoirs français. Enfin, le mois dernier, il a également interpellé le réalisateur Jean-Jacques Annaud pour dénoncer le sort de Kiwi, la star du film « L’Ours », sorti en 1988, et qui est enfermée depuis 28 ans au zoo de Dunkerque.