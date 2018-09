Un Belge sur trois peut faire du télétravail

Un tiers des travailleurs belges sont autorisés à travailler depuis leur domicile, selon des chiffres publiés mercredi par le service RH SD Worx.

SD Worx a interrogé 2.500 travailleurs. Avec un tiers de ceux-ci autorisés à télétravailler, la Belgique se place dans la moyenne européenne, au même niveau que l’Allemagne et le Royaume-Uni. En France et en Autriche, seul un quart des travailleurs en ont l’opportunité. Les Pays-Bas font mieux, avec 40%.

En Belgique, près de 60% des adeptes se disent satisfaits de cette possibilité. Sans surprise, ce moyen séduit principalement les personnes habitant loin de leur lieu de travail habituel. Environ la moitié de celles passant plus d’une heure et demie par jour sur la route y ont recours au moins une fois par semaine.

Tout le monde n’en raffole pas pour autant: plus d’un travailleur sur 10 n’y voit aucun intérêt et plus d’un sur trois n’en a pas l’opportunité. Tous les employeurs n’autorisent en effet pas ce mode de travail. Parmi les travailleurs privés, 22% trouvent cela dommage, 9% n’y voient aucun intérêt et 69% reconnaissent que cela ne serait pas réalisable pour leur fonction, majoritairement les ouvriers.