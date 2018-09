Trois nouvelles bières trappistes, dont une anglaise

La «Tynt Meadow», une bière lancée il y a quelques mois par la communauté monastique de Mount Saint Bernard dans le comté de Leicester, a été reconnue comme «trappiste authentique» C’est la première bière trappiste anglaise.

Actuellement, six brasseries belges, deux néerlandaises, une autrichienne, une américaine, une italienne et une anglaise produisent des bières ornées du logo «produit authentique trappiste». L’abbaye Mount Saint Bernard vient de recevoir le précieux label, qui est octroyé pour une période de cinq ans. Deux autres bières l’ont également obtenu: La Zundert 10, second produit de la brasserie néerlandaise située à un jet de pierre de la frontière belge, et la Scala Coeli, également seconde marque de la communauté italienne de Tre Fontane (Rome).

L’abbaye de Mount Saint Bernard a été fondée en 1835. Comme pour les autres communautés trappistes, le travail a toujours rythmé la vie des moines de l’abbaye Mount Saint Bernard. La culture des terres a longtemps constitué l’une des activités principales. Mais, encore à l’instar d’autres abbayes trappistes qui ont récemment relancé une activité brassicole, la communauté de Mount Saint Bernard a constaté que le travail de la terre n’était plus viable à l’heure actuelle. «Les développements de l’agriculture moderne, combinés avec les prix planchers du lait, permettent difficilement de faire tourner la ferme de manière rentable. En 2013, nous avons conclu que ce n’était pas responsable de continuer.» La communauté décide alors de se tourner vers la fabrication de bière.

Des travaux ont été effectués ces deux dernières années en vue d’installer un dispositif de brasserie artisanale. Toutes les activités (brassage, embouteillage, emballage) sont faites sur place par les moines.

Pour pouvoir bénéficier de ce logo, le produit en question (bière ou autre) doit notamment être fabriqué dans l’environnement immédiat de l’abbaye et la production doit avoir lieu sous la supervision des moines ou moniales. L’AIT a été fondée en 1998 entre autres pour veiller à ce que le nom Trappiste ne soit pas usurpé.