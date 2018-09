Quinze écoles bruxelloises s’engagent à « oser le vert » à la récré

Le lancement de la 2ème édition de la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » a eu lieu mercredi matin à l’école Arc-En-Ciel à Saint-Josse-Ten-Noode, en présence du bourgmestre de, la commune, Emir Kir, et de la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH).

Cette école fait partie du groupe de quinze établissements sélectionnés pour recevoir de septembre 2018 à décembre 2019 un accompagnement assorti d’une bourse de 1.400 euros pour rendre leur cour plus verte et conviviale.

Au printemps dernier, pas moins de trente école ont répondu à l’appel émis dans ce sens.

Les quinze écoles qui entament le processus à l’occasion de la rentrée scolaire rejoignent les dix premières écoles bruxelloises pour lesquelles l’accompagnement se poursuit jusque fin décembre 2018.

Reconnecter les enfants à la nature

Selon la ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault, également présente pour le lancement de cette 2ème édition, la verdurisation des cours de récréation reconnecte progressivement les enfants à la nature en les conscientisant son respect et à l’importance de la biodiversité de plus en plus mise en péril. Elle améliore aussi fortement la qualité de leur cadre de vie et de leur espace de liberté et de jeu.

A cette occasion, la ministre de l’Environnement a annoncé que l’éducation à l’environnement serait la thématique de l’année bruxelloise de l’environnement, l’an prochain. De nombreuses actions de renforcement des politiques déjà mises en place et une série de nouvelles initiatives seront menées tout au long de l’année 2019 dans ce contexte.