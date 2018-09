Pharrell Williams rejoint le casting du… Grinch

Le rappeur Pharrell Williams vient d’être annoncé au casting du film d’animation « Le Grinch » en tant que narrateur de l’histoire d’après Deadline. Il rejoint Benedict Cumberbatch qui doublera le rôle principal du grincheux. Le long-métrage produit par les studios Universal et Illumination, derrière « Moi, moche et méchant », sortira dans les salles obscures le 28 novembre prochain en France.

Selon les informations rapportées par Deadline, le chanteur Pharrell Williams a intégré l’aventure « Le Grinch » en tant que narrateur du film d’animation produit par les studios Universal Pictures et Illumination. Une information confirmée par le rappeur en question puisque Pharrell Williams a partagé cette nouvelle sur son compte Instagram avec comme légende : « Impatient de continuer ma collaboration avec les studios Illuminations et d’annoncer que je rejoins la famille du « Grinch » ! Je suis incroyablement honoré et fière de narrer cette adaptation intemporelle du classique adoré écrit par Dr. Seuss. Au cinéma le 9 novembre »

Un autre rappeur au casting

L’interprète de « Happy » rejoint donc Benedict Cumberbatch, qui doublera le rôle du Grinch, ainsi que Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron Seely et Angela Lansbury également annoncés au casting.

Alors que Pharrell Williams avait composé les bandes-originales des trois « Moi, moche et méchant », succès des studios Illumination, c’est un autre rappeur qui a été choisi pour écrire la chanson du « Grinch ». Tyler the Creator, nommé au Grammy Awards 2018 pour le meilleur album rap avec « Flower Boy », a composé et interprétera la chanson originale intitulée « I Am The Grinch ». Ce dernier a également fait équipe avec Danny Elfamn, déjà nommé aux Oscars, pour remettre au goût du jour la chanson culte de ce conte américain « You’re A Mean One ».

Dix huit ans de Gringe

Le film d’animation a été réalisé par Scott Mosier et Yarrow Cheney, d’après l’adaptation du livre de Theodor Seuss Geisel, « Le Grincheux qui voulait gâcher Noël », publié en 1957. Le scénario est signé par Michael LeSieur et Tommy Swerdlow. « Le Grinch » devrait sortir le 9 novembre prochain aux Etats-Unis et le 28 novembre en France, soit dix-huit ans après la première adaptation cinématographique avec Jim Carey. La version réalisée par Ron Howard en 2000 avait récolté plus de 345 millions de dollars au box-office mondial.

La production avait déjà partagé une première bande-annonce du film avec la chanson « Happy » de Pharrell Williams en fond, un signe que le rappeur allait donc être impliqué dans le projet. Du côté français, c’est Laurent Lafitte qui doublera le personnage principal.