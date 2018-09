Le prix de l’électricité continue d’augmenter

Le prix moyen de l’électricité augmente et est aujourd’hui près de 90 à 100 euros plus cher que l’an dernier. Une combinaison de facteurs est à l’origine des prix grandissant des matières premières, qui représentent en Belgique un tiers de la facture totale d’électricité des ménages.

L’indisponibilité de certaines centrales nucléaires en Belgique et en France réduit notamment l’offre. Le prix du CO2 augmente également, tout comme le prix du gaz et du charbon, qui est encore utilisé en Allemagne. Les fournisseurs d’énergie s’approvisionnent sur ces gros marchés.

Par rapport à l’an dernier, l’électricité est 30 euros/MWh plus chère. Pour une famille moyenne avec une consommation annuelle de 3,5 MWh, il faut compter de 90 à 100 euros en plus sur la facture, indique Lampiris. Une augmentation de prix confirmée par Eneco.

L’augmentation des prix vaut globalement pour tous les fournisseurs. « Si l’on compare les prix fixes de septembre 2018 à ceux de septembre 2017, on remarque une augmentation de 75 à 100 euros », note-t-on chez Engie Electrabel. Chez EDF Luminus, numéro deux sur le marché, on paie aujourd’hui de 50 euros à 75 euros en plus pour les nouveaux contrats.

Il est toutefois difficile de préciser si les prix vont encore augmenter dans les mois à venir, souligne-t-on chez Engie Electrabel. « Nous n’avons pas une vue complète de la situation mais ces derniers jours et semaines, il y a eu de nouvelles augmentations sur les marchés. »