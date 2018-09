La demi-soeur de Meghan Markle envoie une pique pour l’anniversaire du prince Harry

La demi-soeur de la duchesse de Sussex s’est de nouveau fait remarquer lors de l’anniversaire du Prince Harry.

Ce 15 septembre, le Prince Harry a fêté ses 34 ans. Un moment joyeux toutefois entaché d’une sortie publique de la part de la demi-soeur de Meghan Markle avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. Sur Twitter, Samantha Markle a en effet souhaité ses voeux de manière plutôt spéciale. Elle a ainsi posté un gif d’un hamster s’empiffrant d’un gâteau accompagné du message: « Joyeux anniversaire Harry! Pendant que tu t’empiffres avec ton gâteau d’anniversaire, pense à tous les vœux que tu n’as jamais envoyés à ton BEAU-PÈRE ».

Happy Birthday Harry! As you “Mack down” on your birthday cake, think about the birthday wishes you never extended to your FATHER-IN-LAW pic.twitter.com/4bAJBUT86u

— Samantha Markle (@SammyMarkle64) 15 septembre 2018