Sean Penn se méfie de #MeToo, qui « divise les hommes et les femmes »

L’acteur et réalisateur Sean Penn a créé la surprise lundi en se disant « très méfiant » vis-à-vis du mouvement #MeToo de lutte contre les violences faites aux femmes, qui selon lui aboutit à « diviser les hommes et les femmes. » Sean Penn, 58 ans, participait lundi matin à une émission de la chaîne NBC pour promouvoir la série « The First », où il incarne un astronaute chargé d’organiser la première mission sur Mars. Et lorsque l’actrice avec qui il partage l’affiche, Natascha McElhone, a estimé que les nombreux personnages féminins de « The First » avaient été portés par #MeToo, l’acteur, pieds nus, l’a sèchement contredite.

« J’aime à penser que rien dans tout ça n’a été influencé par ce qu’ils appellent le mouvement #MeToo », a rétorqué Sean Penn, y voyant plutôt qu’un mouvement « une série de nombreuses accusatrices, victimes et accusations, dont certaines sont infondées ».

« La tournure prise par ce mouvement #MeToo, c’est la division entre les hommes et les femmes », a-t-il tranché.

« Je suis très suspicieux vis-à-vis d’un mouvement sur lequel tout le monde se jette, sans aucune nuance (…). Et même lorsqu’on cherche à en parler de manière nuancée, ces nuances elles-mêmes sont critiquées », a argumenté l’acteur, lauréat de deux Oscars.

« Je pense que ce n’est pas tout noir ou tout blanc. Souvent, lorsqu’il s’agit de choses importantes, il faut vraiment prendre le temps », a-t-il conclu.

Ses remarques ont suscité une salve de critiques sur les réseaux sociaux, pointant souvent du doigt les formules alambiquées utilisées par le comédien. A l’instar de l’actrice Thandie Newton, qui incarne une androïde dans la série « Westworld »: « Combien de sottises #SeanPenn est-il en train d’essayer d’assembler en un truc cohérent? »

