Mondial de volley (m) – Grâce à la victoire de l’Italie, la Belgique termine 2e de son groupe

Assurée de passer l’écueil du premier tour, la Belgique attendait l’issue du dernier match du groupe A pour connaître la suite de son tournoi. Les Red Dragons d’Andrea Anastasi disputeront le second tour à Bologne et défieront, entre autres, le Brésil, première nation mondiale. La Belgique, 2e de son groupe après sa victoire contre la République Dominicaine lundi, pouvait encore voir la Slovénie la dépasser. Mais l’Italie, devant son public et 4e nation mondiale, s’est imposée 3-1 contre les Slovènes malgré la perte du premier set.

Les Red Dragons, deuxièmes avec 10 points du groupe A derrière l’Italie (15 pts), joueront donc à Bologne, du 21 au 23 septembre, contre le Brésil (FIVB 1), premier du groupe B, la Slovénie (FIVB 23), 3e du groupe A, et l’Australie (FIVB 16), 4e du groupe C. L’horaire des matches doit encore être défini.

Les quatre premiers de chaque poule et les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour un 3e tour, en deux poules de trois (du 26 au 28 septembre), avant les demi-finales à élimination directe (29 septembre).

Lors de la Coupe du monde 2014 en Pologne, les Belges n’étaient pas parvenus à se hisser au 2e tour, échouant à la 5e place de leur groupe.

Source: Belga