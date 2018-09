Ligue des champions – Le Club de Bruges reçoit Dortmund et Axel Witsel pour ses retrouvailles avec la C1

Le Club de Bruges retrouve la Ligue des champions ce mardi. Deux ans après sa dernière participation à la C1, le club blauw en zwart reçoit le Borussia Dortmund d’Axel Witsel mardi soir (21h00) au stade Jan Breydel pour le compte de la 1e journée du groupe A de la phase de groupes de la Ligue des champions 2018-2019. Dans l’autre match du groupe A, l’AS Monaco de Youri Tielemans et Nacer Chadli accueillera l’Atletico Madrid, le vainqueur de la dernière Europa League.

Bruges, champion de Belgique en titre, aura à cœur de faire oublier sa dernière campagne en C1. Il y a deux ans, l’équipe alors dirigée par Michel Preud’homme n’avait pas pris le moindre point dans un groupe a priori abordable avec Leicester, Porto et Copenhague.

Pour leurs retrouvailles avec la C1, les Gazelles débuteront à domicile face au Borussia Dortmund, 4e du dernier championnat d’Allemagne et actuellement 2e de la Bundesliga. L’équipe entraînée par Lucien Favre s’est renforcée avec le transfert d’Axel Witsel, revenu en Europe cet été après son exil chinois.

Dortmund sera privé de son attaquant espagnol Paco Alcacer et de son milieu danois Thomas Delaney dans cette rencontre arbitrée par le Néerlandais Danny Makkelie.

Après ce 1er match, le Club de Bruges d’Ivan Leko se rendra à Madrid pour y défier l’Atlético le 3 octobre. Suivront deux rencontres face à l’AS Monaco: le 24 octobre au stade Jan Breydel et le 6 novembre en Principauté.

Le 28 novembre, Bruges se rendra à Dortmund. Les Blauw-Zwart termineront cette phase de groupes le 11 décembre par la réception de l’Atlético.

Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, le 3e du groupe sera repêché en Europa League et le 4e sera éliminé.

