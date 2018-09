Ligue des Champions – Le Club Bruges perd son premier match de poules face à Dortmund

Le Club Bruges a perdu face à Dortmund son premier match de poules de la Ligue des Champions mardi soir (0-1). L’unique but a été inscrit par le milieu américain Christian Pulisic (85e). Le match a commencé par un gros frisson pour Bruges. On ne jouait que depuis 14 secondes quand Mateja Mitrovic a remis un ballon trop court à Karlo Letica, qui a évité à son équipe un départ horrible (1e). Dortmund s’est encore manifesté une fois par Julian Weigl dont la reprise de la tête a manqué de puissance (10e).

Les Blauw & Zwart ont alors trouvé des espaces dans la zone adverse grâce à Hans Vanaken et Thibault Vlietinck mais Jelle Vossen a d’abord frappé juste à côté (11e) avant de voir son envoi écarté in extremis par un tacle de Marco Reus (20e). Le Club a continué à pousser mais Roman Burki s’est détendu sur une volée d’Arnaut Danjuma (23e). Dortmund a commencé à répliquer et Abdou Diallo a oublié de tirer alors que le ballon lui est revenu dans les pieds sur les suites d’un coup de coin (31e). Vlietinck et Danjuma ont permis aux Brugeois d’être plus dangereux mais l’arrière gauche du Borussia Marcel Schmeltzer est passé le plus près du but (44e).

A la reprise, Dortmund a multiplié les longs ballons vers l’avant mais Benoît Poulain, Mitrovic et Stefano Denswil avaient prévu le coup. Par contre, le Club a laissé plus d’espaces au centre aux Allemands. Ivan Leko a alors sorti Vlietinck à la 56e, lui qui n’avait joué que 23 minutes cette saison.

Remarquant que le moteur de son équipe ne tournait pas à un bon régime, Lucien Favre a lancé Shinji Kagawa à la place de Mario Götze (62e). Pendant quelques minutes, Dortmund a fait reculer Bruges mais n’a pas trouvé de brèches. En réaction, Leko a redynamisé son attaque en faisant monter Dennis pour Danjuma (76e) et Lois Openda pour Vossen (82e). La manœuvre a failli payer mais Openda s’est heurté au gardien allemand (83e). Ce raté a pesé lourd puisque sur le contre, Pulisic a inscrit l’unique but de la rencontre (85e, 0-1) suite à un contre heureux.

Dans l’autre rencontre du groupe A, l’Atlético Madrid s’est imposé 1-2 sur le terrain de l’AS Monaco.

Source: Belga