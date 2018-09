Ligue des Champions – Iker Casillas s’offre un record de longévité en Ligue des Champions

Titulaire dans le but du FC Porto lors du déplacement des siens mardi sur la pelouse de Schalke 04, Iker Casillas s’est offert un record de longévité en Ligue des Champions. En effet, le gardien espagnol de 37 ans est devenu le premier joueur de l’histoire à disputer 20 éditions de la plus grande compétition européenne, a annoncé l’institut de statistiques Opta. Formé au Real Madrid, où il a fait ses débuts en septembre 1999, Iker Casillas a joué chez les Merengue jusqu’à l’été 2015. Après avoir presque tout gagné, dont 3 Ligue des Champions, 5 Liga et une Coupe du monde des clubs, l’Espagnol a ensuite rejoint le FC Porto.

Désormais actif chez les Dragons, Casillas n’a plus raté une campagne de la C1 depuis la saison 1999-2000.

Source: Belga