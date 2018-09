Les Belges à l’étranger – L’Inter remonte Tottenham en fin de match (2-1) et Barcelone domine le PSV

L’Inter Milan a battu Tottenham à l’occasion de la première journée des poules de la Ligue des Champions (2-1). Titulaire avec les Milanais, Radja Nainggolan a été remplacé (89e). Moussa Dembélé et Jan Vertonghen ont joué toute la rencontre avec les Spurs, qui ont ouvert la marque par Cristian Eriksen (53e). L’Inter a arraché la victoire dans les dernières minutes par Mauro Icardo (86e, 1-1) et Matias Vecino (90e+2, 2-1). Dans l’autre match du groupe B, Barcelone a écrasé le PSV (4-0) grâce à un triplé de Lionel Messi. Blessés, Thomas Vermaelen ne figurait pas dans la sélection catalane et Dante Rigo dans celle du club d’Eindhoven. Le FC Barcelone a dominé les débats face au PSV mais a peiné à se montrer dangereux en première période. Les Blaugranas ont toutefois pris l’avance grâce un superbe coup franc de Lionel Messi (32e, 1-0). Du coup, l’Argentin est devenu le deuxième joueur à marquer un but pendant 14 saisons d’affilée.

En seconde période, les Catalans ont poursuivi leur siège et ont notamment vu un tir de Luis Suarez heurter la transversale (68e). Servi par Coutinho, Ousmane Dembélé s’est ouvert le chemin du en éliminant Lozano et Hendrix avec une roulette avant de frapper du pied droit (75e, 2-0). Bien servi par Ivan Rakitic, Messi a signé un doublé (77e, 3-0). Malgré l’exclusion de Samuel Umiti (79e, 2 cartes jaunes), le Barça a alourdi la marque par Messi, qui en est à 103 buts en Ligue des Champions.

Source: Belga