Jusqu’à 27 degrés mardi avec un vent soutenu

Il fera chaud mardi avec des maxima compris entre 21 et 27 degrés. Le vent sera tout de même bien présent avec des rafales de 50 km/h dans l’intérieur et de 60 km/h au littoral, rapporte l’IRM. Au fil des heures, le ciel deviendra plus nuageux sur la moitié ouest du pays. Il fera chaud avec des maxima de 21 degrés à la Côte et de 23 à 27 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré, et dans l’ouest du pays modéré à assez fort, de secteur sud-ouest.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera peu nuageux avec principalement des nuages élevés. Par endroits, quelques brumes pourraient se former. Les minima seront proches de 10 degrés en Haute Belgique, de 16 degrés à la Côte et de 14 degrés dans la plupart des autres régions, sous un vent faible revenant au secteur sud.

Mercredi, la journée sera généralement ensoleillée même si on prévoit, par moments, davantage de champs nuageux sur le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront entre 21 ou 22 degrés au littoral et 26 degrés en Campine ainsi qu’en Lorraine belge. Le vent de sud-ouest sera encore bien présent, modéré dans l’intérieur des terres à parfois assez fort à la mer.

Source: Belga