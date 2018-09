Anne Hathaway veut déconstruire le mythe autour des personnes LGBT+

Samedi dernier, Anne Hathaway a fait un discours poignant en faveur de la cause LGBT+. Elle était l’invitée du gala annuel de l’organisation Human Rights Campaign, un groupe de défense des personnes LGBT+ aux Etats-Unis.

C’est par un tonnerre d’applaudissements que le message d’Anne Hathaway au gala de Human Rights Campaign a été reçu. L’actrice américaine ne s’est pas contentée d’apporter son soutien à la communauté LGBT+. Elle a également critiqué diverses discriminations portées sur l’apparence physique, raciale ou sur l’orientation sexuelle. L’actrice pose la question des normes, affirmant que la supériorité des blancs hétérosexuels dans la société est un phénomène à détruire.

Cessons de considérer qu’une seule forme d’amour (hétérosexuel), qu’une seule ethnicité (blanche), qu’une seule identité de genre sont la norme. Dans un puissant discours, Anne Hathaway nous demande de nous défaire de nos idées reçues sur l’ordre du monde. À ne pas rater. pic.twitter.com/eAcyqxqgun — Loopsider (@Loopsidernews) 17 septembre 2018

Un soutien important pour la communauté LGBT+

«Ce phénomène priorise un certain type d’amour, un certain type de corps et un certain de type de couleur. Ensemble, nous n’allons pas juste remettre en question ce phénomène, nous allons le détruire.» L’actrice de 35 ans, dont le frère aîné est homosexuel, défend depuis longtemps la communauté LGBT+. Human Rights Campaign lui a remis le prix de l’égalité lors du gala de samedi.