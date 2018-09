Un chaton s’invite sur un bateau de sauvetage après le passage de l’ouragan Florence

Après le passage de l’ouragan Florence, de nombreuses personnes ont dû quitter leur domicile. C’est le cas d’un petit chat qui a trouvé refuge sur l’épaule d’un reporter.

Ce lundi de nombreuses régions restaient inondées dans le sud-est des Etats-Unis après le passage de l’ouragan Florence, qui a fait au moins 31 morts et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Bien que la pluie s’était arrêtée lundi, les précipitations ont fait déborder de nombreux cours d’eau, comme les rivières Neuse et Cape Fear. Des routes ont été coupées, notamment la grande autoroute 95 qui traverse les deux Etats. Les autorités redoutaient d’ailleurs des glissements de terrain, des ruptures de barrages ou de nouvelles crues de rivières.

Un épisode traumatisant dont les animaux auront également été victimes. En Caroline du Nord, un homme n’a en effet pas hésité à venir en aide à six chiens enfermés dans une cage et abandonnés par leur propriétaire alors que le niveau de l’eau montait.

A New Barn aussi la population a dû être évacuée. C’est le cas de Robert Simmons Jr, un reporter qui a pris place dans un bateau des secouristes. Après avoir connu des ouragans comme « Bertha, Fran, Irene, Matthew », il s’est décidé à quitter sa maison ce vendredi 14 septembre. Mais un autre habitant du quartier a profité de son évacuation pour s’en aller avec lui. Un petit chaton trempé a en effet sauté sur son épaule pour survivre. Un moment immortalisé par Andrew Carter, journaliste pour le Charlotte Observer qui accompagnait l’équipe de secouristes. Suite au sauvetage, Robert Simmons a rapidement rebaptisé son nouvel ami du symbolique nom de Survivor (‘survivant’ en français).

Meet Robert Simmons. Was stuck in his house since last night, when floodwaters began to rise in New Bern. A boat came and rescued him just now. He was sad to leave his father but left with his kitten hugging his neck. Cat’s name: Survivor, Simmons said. #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/vRR3lANDJe

— Andrew Carter (@_andrewcarter) 14 septembre 2018