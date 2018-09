En Angleterre, un élève puni pour avoir porté une boucle d’oreille

Callum Nisbet, élève anglais de quinze ans a été puni par son école. La cause, il portait une boucle d’oreille ce qui serait interdit aux garçons. La mère de l’adolescent accuse l’école de sexisme.

« Ils m’ont dit que je n’avais pas le droit de porter ça parce que je suis un garçon« , rapporte Callum à Metro UK. Mais comme le jeune garçon a refusé d’enlever sa boucle d’oreille, il a reçu des heures de colle au lieu d’assister à ses cours.

School accused of sexism after boy put into isolation for wearing earrings https://t.co/vPiMn1A2dL

— Metro (@MetroUK) 18 septembre 2018