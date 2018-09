Travailler pour la Bonne Cause : Julia Mirad pour la Défence des Enfants International

Que faites-vous comme travail ?

« Je participe à l’élaboration des projets et à la récolte de fonds pour la section belge de Défense des Enfants International. Nous œuvrons pour faire connaître et respecter les droits de l’enfant en formant les professionnels, en menant des campagnes (ex. sur l’éducation non-violente), en réalisant des recherches (ex. l’enfant et la justice). »

« Nous sensibilisons les politiques et l’opinion publique sur l’importance de mieux respecter tous les enfants et leurs droits et de leur donner voix au chapitre. Nous menons des actions en justice quand les droits de l’enfant sont gravement atteints comme c’est le cas actuellement des enfants étrangers enfermés alors qu’ils n’ont commis aucun délit. »

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour cette ONG ?

« Trop d’enfants subissent des atteintes à leurs droits et sont dans l’incapacité pratique de les revendiquer et de se défendre en raison de la complexité de nos systèmes de justice. Ce qui me motive, c’est de savoir que je contribue à donner une voix à ceux qui n’en ont pas. »

Votre bonne cause a-t-elle besoin d’aide ?

« Nous avons besoin de faire passer notre message le plus largement possible avec le relais du public. Les dons et soutiens financiers sont aussi très importants. Il n’y a jamais de répit pour la défense des droits de l’enfant. »

À la recherche d’une bonne cause à soutenir financièrement ou en tant que bénévole ? Surfez sur www.bonnescauses.be, un site Internet de la Fondation Roi Baudouin.