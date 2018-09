Sécurité de l’emploi à Zaventem

Pas d’expérience ou pas de diplôme ? Eh bien, sachez que vous n’en avez pas besoin pour travailler à l’aéroport de Zaventem ! Et que vous avez toutes vos chances de décrocher un emploi chez Belgocontrol, G4S ou Synergie, par exemple. Hans Hermans

Les 260 entreprises établies à Brussels Airport emploient pas moins de 20.000 personnes. Synergie, Belgocontrol et G4S, notamment, font tourner cette importante porte d’entrée vers la Belgique.

Belgocontrol veille à ce que les avions décollent, atterrissent et volent en toute sécurité. G4S se charge de la sécurité et la sûreté des biens et personnes, de l’accompagnement des passagers et des transports par bus. Synergie recrute les agents pour les guichets de check-in et l’assistance bagages d’Aviapartner.

« Nos emplois en intérim sont un marchepied vers un contrat fixe », affirme Joos Van den Eede, National Account Manager chez Synergie. « Souvent, les gens ne savent pas quel emploi ils cherchent. Nos consultants les questionnent sur leurs expériences agréables et moins agréables, de manière à leur trouver un job qui leur convient, par exemple bagagiste pour ceux qui ont une bonne condition physique. »

Travailler à l’aéroport n’est pas donné à tout le monde. Les employeurs attendent de leurs travailleurs qu’ils soient communicatifs, polyglottes, résistants au stress et disposés à travailler suivant des horaires flexibles.

« Le travail en shifts n’est pas évident, ni pour le biorythme, ni pour la vie sociale et familiale, mais notre personnel aime ça », assure Helen Van Dessel, Recruitment & Development Manager chez G4S. « Beaucoup de membres de nos équipes trouvent super d’avoir du temps en journée pour conduire leurs enfants à l’école, s’adonner à leur hobby et être à la maison pendant que les autres ont un job 9-to-5. »

Au berceau

« Nos nouveaux contrôleurs aériens ont entre 18 et 25 ans », explique Kurt Van Raemdonck, directeur RH. « Des études secondaires suffisent pour participer aux tests. Il y a ensuite une formation intensive de deux ans. Aussi bien les tests que la formation sont en anglais. Je compare cela parfois à l’armée, où on perçoit également un salaire dès le premier jour. »

Sécurité de l’emploi à vie

D’après des études internationales, le trafic aérien doublera d’ici 2038. On peut donc dire qu’à Zaventem, la sécurité de l’emploi est garantie.

« Par ailleurs, c’est un environnement qui bouge tout le temps », souligne Belgocontrol. « La technologie évolue à vitesse grand V, notre travail devient de plus en plus international, nous innovons avec des drones, etc. »

« Notre personnel a des possibilités de carrière horizontales et verticales », avance G4S. « C’est comme ça qu’un parcours professionnel reste passionnant. Certains qui commencent comme agent de surveillance deviendront par la suite chauffeur de bus, chef d’équipe, instructeur… Et ce, dans une entreprise à caractère familial, centrée sur l’humain.

« C’est cette communauté aéroportuaire unique qui fait que les gens aiment travailler ici », confirme Synergie. « Beaucoup de gens apprécient l’atmosphère particulière de l’aéroport, le dynamisme qui y règne et le contact avec les passagers. »

Des conseils qui donnent des ailes

Les candidats à un emploi à l’aéroport passent des examens minutieux. Il ne servirait à rien de mentir à propos de son casier judiciaire ou de sa résistance au stress. Quelques autres conseils utiles pour augmenter ses chances.

« Préparez-vous. Sachez pour quelle fonction et dans quelle entreprise vous postulez et pourquoi. Soyez conscient que le processus de recrutement commence dès votre premier entretien à l’agence d’intérim. »

Joos Van den Eede

(Synergie)

« Soyez à l’heure. Encore mieux : arrivez à l’avance. Et si vous êtes coincé dans un embouteillage ou par un retard de train, prévenez. Vous témoignerez ainsi de respect et de la correction nécessaire pour travailler chez nous.»

Helen Van Dessel

(G4S)

« Connaissez-vous vous-même. Soyez sûr de vouloir évoluer en même temps que les technologies. Si vous vous êtes renseigné, vous savez que vous devrez être flexible et capable de faire face à des situations complexes. »

Kurt Van Raemdonck

(Belgocontrol)

G4S cherche chaque année 300 personnes

Les collaborateurs Sécurité de G4S sont chargés des contrôles de sécurité et du contrôle des bagages. Les collaborateurs Airport Crew et les chauffeurs de bus accompagnent et transportent les passagers. L’équipe d’hiver enlève la neige et la glace du tarmac.

1.200 collaborateurs à l’aéroport. 6 300 dans toute la Belgique.

cherche 80 chauffeurs de bus et du personnel pour d’autres fonctions.

www.g4s.be/vacatures – www.g4s.be/emplois

Synergie cherche 100 personnes

Synergie recrute des collaborateurs pour Aviapartner, société chargée de l’assistance passagers, l’assistance fret et poste et l’assistance opérations en piste pour les avions.

une centaine d’intérimaires dans les aéroports et des travailleurs en passe de décrocher un emploi fixe.

cherche des bagagistes, loadmasters et agents check-in

www.synergiejobs.be/nl/aviapartner.html

Belgocontrol cherche 70 personnes

Les ingénieurs avec expérience en navigation aérienne, bacheliers, profils météo et contrôleurs de la circulation aérienne sont responsables de la sécurité de l’espace aérien au-dessus de la Belgique et du Luxembourg.

870 collaborateurs dans 6 aéroports belges.

cherche 30 contrôleurs aériens, mais aussi des ingénieurs, techniciens, fonctions de support…

www.belgocontrol.be/jobs