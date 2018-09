Maria Sharapova met un terme à sa saison 2018

La joueuse de tennis Maria Sharapova a décidé de mettre un terme à sa saison 2018. La Russe, 24e mondiale, a renoncé aux tournois de Pékin, Tianjin et Moscou. Le président de la fédération russe de tennis l’a annoncé lundi à l’agence russe TASS. Sharapova, 31 ans, devrait reprendre la compétition à Shenzhen (Chine) en 2019. Ancienne N.1 mondiale et quintuple lauréate en Grand Chelem, elle n’aura pris part qu’à onze tournois cette saison, atteignant les demi-finales à Rome et Shenzhen.

Lors du dernier US Open, elle a été battue par l’Espagnole Carla Suarez Navarro en huitièmes de finale.

Source: Belga