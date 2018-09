Les Belges à l’étranger – Thomas Vermaelen absent de la sélection du FC Barcelone pour la réception du PSV

Thomas Vermaelen ne fait pas partie des dix-huit joueurs repris par Ernesto Valverde pour défendre les couleurs du FC Barcelone contre le PSV Eindhoven mardi (18h55) pour le compte de la première journée de Ligue de Champions. Lors de la dernière trêve internationale, Vermaelen a joué 45 minutes de la rencontre des Diables Rouges en Écosse. Quelques jours plus tard en Islande, il était resté sur le banc. Le défenseur central de 32 ans, arrivé en Catalogne en 2014, n’a pas encore joué la moindre minute pour le Barca cette saison.

Outre la rencontre au Camp Nou entre le club espagnol et la formation néerlandaise, le duel entre l’Inter et Tottenham est aussi au programme du groupe B. Toby Alderweireld, défenseur central des Spurs, n’a pas non plus été retenu par son entraîneur.

Source: Belga