Grève des services maritimes flamands – « Les syndicats prennent en otage les travailleurs et les entreprises »

La ministre flamande de l’Administration intérieure Liesbeth Homans (N-VA) s’en prend aux syndicats socialiste ACOD et chrétien ACV, après que les lamaneurs du port d’Anvers ont décidé d’arrêter le travail lundi soir et qu’une grève à durée indéterminée est annoncée. « Du jamais vu », selon elle. « Ce que font les syndicats, c’est du jamais vu. Cela témoigne de tout sauf d’un sens des responsabilités », s’indigne la ministre dans une réaction consécutive aux actions lancées lundi soir. Celles-ci sont une réaction à sa proposition de modifier le statut de fonctionnaire.

« Ces actions lancées aujourd’hui par les syndicats, avant même le début des négociations, sont selon moi incompréhensibles. J’ai toujours dit que ma porte était ouverte à tout moment de la journée pour ouvrir la discussion. J’ai moi-même proposé aux syndicats début juillet d’ouvrir les négociations. Mais visiblement, cela ne correspond pas à leur agenda. Celui qui a le sens des responsabilités s’assoit à la table au lieu de mettre à plat l’économie flamande et prendre en otage d’innombrables travailleurs et entreprises. »

Source: Belga