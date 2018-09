Coquille Saint-Jacques : pêcheurs français et britanniques trouvent un accord

Les pêcheurs français et britanniques ont annoncé lundi avoir trouvé un accord au sujet du calendrier de pêche de la coquille Saint-Jacques en baie de Seine, à l’origine d’affrontements en mer. « On a réussi à avoir un accord. Ce soir à minuit, ils (les pêcheurs britanniques) quitteront la (zone de la) Manche Est et ne reviendront que le 1er novembre », a dit à l’AFP Pascal Coquet, président de la Commission nationale coquille Saint-Jacques du Comité national des pêches.

Contrairement à ce que réclamaient initialement les Français, seuls les bateaux de plus de 15 mètres devront quitter les eaux de pêche. « On a été obligés de laisser tomber les moins de 15 mètres » car en ce moment les bateaux britanniques « sont en train de faire un ravage », a ajouté M. Coquet.

Les pêcheurs normands n’ont le droit de pêcher la coquille que du 1er octobre au 15 mai, pour tenter de préserver la ressource. Ils demandaient aux Britanniques, dont la pêche n’est pas réglementée dans le temps, de respecter le même calendrier au large des côtes françaises.

Des altercations avaient éclaté en mer fin août, quand une trentaine de navires français avaient essayé d’empêcher cinq navires britanniques de pêcher le précieux mollusque, nouvel épisode d’une guerre au long cours.

En compensation du départ de leurs homologues britanniques, les pêcheurs français ont accepté de leur donner un quota de pêche supplémentaire qu’eux-mêmes n’utilisent pas, a précisé M. Coquet.

« C’est un compromis. Ce n’est pas le meilleur accord (…) mais c’est mieux que l’absence d’accord », a indiqué à l’AFP Jim Portus, représentant de l’industrie britannique de la coquille Saint-Jacques.

Cet accord, qui intervient après des semaines de discussions et une rupture des négociations la semaine dernière, devra désormais être entériné par les deux gouvernements, a précisé à l’AFP le ministère de l’Agriculture.

source: Belga