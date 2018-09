VIDEO. Jamel Debbouze et Kev Adams imitent Booba et Kaaris

En promotion pour leur nouveau film, les comédiens Kev Adams et Jamel Debbouze ont fait le show à l’aéroport de Genève. Ils ont simulé une bagarre dans l’aéroport : caricature de celle entre les rappeurs Booba et Kaaris à l’aéroport d’Orly, en août dernier.

Ce weekend le comédien et humoriste Jamel Debbouze a publié sur son compte Twitter une vidéo parodique en titrant : la vérité sur cette bataille.

Sur la vidéo, on peut voir les deux hommes chacun avec leur « bande » s’observer avant de mimer une bagarre. Rires et chocolats pour remplacer les cris et le lancer d’une bouteille de parfum dans la vidéo initiale entre Booba et Kaaris. Volontairement parodique, la vidéo publiée par Jamel présente des sous titres humoristiques tel que » ça tire les veuch » ou encore » d’après nos informations Jamel aurait gagné haut la main. »

Kev J’ai des cheveux à toi , tu les récupères qd tu veux.. #cheveucher https://t.co/HtN5Dys3jR — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) 16 septembre 2018

Humour et promotion

Les vidéos ont été vues plus de 300.000 fois et ont été reprises sur de nombreux sites. En pleine promotion de leur film Alad’2 qui sort ce vendredi sur les écrans, les deux humoristes ont allié promotion et parodie. Sur les réseaux sociaux certains trouvent la vidéo très drôle, d’autres sont beaucoup plus critiques.

Vous faites pitié … 😐 — V∆L ⭐️⭐️ (@PetitBonhomme69) 15 septembre 2018

Trop marrant mdrrrrr — drik-c (@Cedissa1) 16 septembre 2018