En Caroline du Nord, une équipe de sauveteurs a évité de justesse la noyade six chiens, enfermés dans une cage et impuissants face à la montée des eaux.

Après le passage de l’ouragan Florence, la Caroline du Nord a été touchée par des terribles inondations. Les pluies diluviennes ont causé de nombreux dégâts dans cet Etat de l’est des Etats-Unis. Des milliers de personnes se sont réfugiés dans les centres d’accueil. Les animaux n’ont pas été épargnés par cette catastrophe naturelle. Leurs propriétaires ayant évacué, certains se sont retrouvés seuls et pris au piège.

Originaire de Chicago, le journaliste Marcus DiPaola était en Caroline du Nord pour couvrir le passage de l’ouragan. Ce dimanche 16 septembre, il a assisté au sauvetage de six chiens par Ryan Nichols. Equipée d’un gilet de sauvetage aux couleurs de la bannière étoilée, ce Texan a traversé les Etats-Unis pour apporter son aide, bénévolement, à la population. Au bord de son embarcation, il a entendu et aperçu six chiens. Leur propriétaire était parti en les laissant enfermés dans une cage. Alors que l’eau était en train de monter et qu’elle leur arrivait déjà à la hauteur de leur cou, les six chiens se tenaient debout sur la grille en aboyant.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.

We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy

— Marcus DiPaola (@marcusdipaola) September 16, 2018