Corée : Une série de photos inédites sur la vie quotidienne des habitants

Edward Jones, photojournaliste pour l’AFP, et l’un des seuls photographes au monde à pouvoir se rendre régulièrement en Corée du Nord. Basé en Corée du Sud, le photographe livre une série de portraits unique des habitants des deux pays.

Ce mardi, aura lieu le sommet de Pyongyang, en Corée du Nord. C’est le troisième sommet entre Kim Jong Un et Moon Jae In, respectivement président de la Corée du Nord et de la Corée du sud. Si les deux chefs d’état se rencontrent, il est toujours impossible de passer la frontière pour les habitants des deux pays. Edward Jones, photojournaliste installé à Séoul, a réalisé une série de photographies pour montrer les différences et les ressemblances entre les deux sociétés et les deux populations.

La photo des deux soldats se situe dans la zone démilitarisée frontalière entre les deux pays. Les deux soldats sur la photo sont dans le village frontalier de Panmunjom, à une centaine de mètres l’un de l’autre. Mais comme le rapporte le photographe, pour pouvoir prendre les photos, il a fallu entreprendre un voyage long et compliqué en passant par la Chine.

Dans cette série, les portraits des Nord-coréens figurent en haut et ceux des Sud-coréens en dessous. Cet agencement symbolise aussi la position géographique des deux pays.

Edward Jones réalise des photographies brutes pour raconter l’histoire des deux pays. »On peut mettre les photos côte à côte mais dans la vraie vie, les gens ne peuvent se tenir côte à côte, il y a quelque chose d’intrinsèquement captivant là dedans. »

Découvrez sa série de clichés :